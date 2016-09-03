Москва и Анкара должны восстановить диалог по антитеррору - МИД России

Россия и Турция должны восстановить диалог по антитеррору. Об этом заявил руководитель департамента российского МИДа по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, передает ТАСС.

«Создавать двусторонние комиссии по борьбе с терроризмом еще рано. Однако напрашивается восстановление диалога в этой области», - уточнил дипломат.

По его словам, Москва ждет от Анкары искреннего и добросовестного подхода к вопросам борьбы с терроризмом.