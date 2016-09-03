Следователи проверяют информацию о ранении шестерых человек в Екатеринбурге

Следственное управление СКР по Свердловской области проверяет информацию о ранении шестерых человек при стрельбе в Екатеринбурге, передает ТАСС.

На место происшествия выехала усиленная областная следственно-оперативная группа. «Сейчас проводится доследственная проверка, производится осмотр места происшествия, изымаются необходимые вещественные доказательства. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что шестерых жителей Екатеринбурга госпитализировали после стрельбы в городе. По предварительной информации, вооруженный конфликт произошел в цыганском поселке на улице Депутатской. Сотрудники полиции опрашивают возможных очевидцев конфликта.