Самолет авиакомпании «Якутия» из-за неисправности сел во Владивостоке

Самолет авиакомпании «Якутия», летевший рейсом Владивосток - Якутск, после вылета вернулся в аэропорт из-за неисправности подкрылок, передает ТАСС со ссылкой на дежурного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Сегодня после взлета экипаж доложил, что подкрылки не убрались. После того, как топливо было сброшено, самолет сел в аэропорту вылета во Владивостоке», - уточнил он.

По его словам, инцидент произошел в 22:53 по местному времени (15:53 мск). По факту случившегося прокуратура проводит проверку.