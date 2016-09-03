У берегов Антальи затонуло прогулочное судно

У берегов Антальи перевернулось прогулочное судно, пострадала гражданка России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Анкаре Игоря Митякова.

«Одна россиянка легко пострадала. Ей на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась», - уточнил он, добавив, что на борту судна «был только один турист из России».

По информации местного телеканала, судно на расстоянии двух морских миль от берега начало набирать воду. Экипаж вовремя раздал пассажирам спасательные жилеты. Береговая охрана спасла 82 человека, которые были на борту. Осуществляются поиски еще одного человека.