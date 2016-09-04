Путин подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку с мороженым, произведенным в России, передает «Интерфакс».

Китайские бизнесмены во время беседы с Путиным во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое. Российский лидер в начале двусторонней встречи с Си Цзиньпином вспомнил об этом. «Я обещал вам его привезти. Я в подарок вам привез целую коробку мороженого», - заявил Путин.

Си Цзиньпин был рад подарку и поблагодарил Путина за заботу.

«Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое», - сказал председатель КНР, добавив, что каждый раз, когда он приезжает с визитом в Россию, он просит у организаторов встречи купить российское мороженое. «Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность», - сказал китайский лидер.