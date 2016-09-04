В интернете появилось видео с места крушения прогулочного судна в Анталье

В сети интернет появился видеоролик с места крушения прогулочного судна у турецкого побережья. Видео выложило в сеть информационное агентство Anadolu Ajansı. Судя по видео, туристическое судно у побережья Антальи легло на бок. Полностью под воду оно не ушло, видны мачта и борт корабля. В месте крушения судна экстренные службы продолжают работу.

Туристическое судно опрокинулось у берегов Антальи в Турции 3 сентября. Из 82 спасенных пассажиров ранения получили 33 человека. Кроме того, гражданка Турции пропала без вести. На данный момент предпринимаются попытки установить причину, по которой судно стало набирать воду и пошло ко дну.

Накануне стало известно, что у берегов Антальи затонуло прогулочное судно. На нем находили как минимум 83 человека. Береговая охрана Турции спасла 82 человека. Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Игорь Митяков сообщил, что среди спасенных есть одна россиянка. Она не получила серьезных травм. Ей была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Других граждан России на борту не было.