ИГИЛ провозгласило своим главарем бывшего командира таджикского ОМОНа

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» провозгласила своим главарем бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, известного под прозвищем аль-Таджики, передает ТАСС со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

Предыдущий главарь группировки Тархан Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани был ликвидирован в ходе антитеррористических действий.

О том, что Халимов стал главарем, террористы открыто не распространяются, опасаясь, что его могут уничтожить авиаударами. Большинство членов руководства ИГИЛ находятся в Сирии, некоторые - в Найнаве. Боевики высокого ранга ведут скрытный образ жизни и редко появляются на людях. Халимов примкнул к ИГИЛ в апреле 2015 г. На родине он обвинен в госизмене и объявлен в розыск.