В Дагестане произошел бой с бандгруппой у села Самур

В Дагестане трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе вооруженного столкновения с бандгруппой. Перестрелка произошла в лесном массиве, недалеко от села Самур в Магарамкентском районе, передает «Интерфакс».

«Столкновение произошло около 14:00 по Москве на окраине самурского леса. По сотрудникам, участвующим в режиме КТО, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия», - заявил источник агентства.

По его словам, перестрелка все еще продолжается. Правоохранительные органы предпринимают попытки уничтожить бандитов, открывших огонь.