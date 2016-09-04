Вашингтон сам отказался от трапа с красной дорожкой к самолету Обамы – СМИ

Во время решения организационных вопросов Вашингтон сам отказался от подачи трапа с красной ковровой дорожкой к самолету президента США Барака Обамы, об этом написала газета South China Morning Post со ссылкой на чиновника из министерства иностранных дел Китая.

Как отмечает газета, несмотря на то что Обама спустился с борта самолета по обычной лестнице, красная ковровая дорожка была предоставлена от самолета до его личного лимузина.

Китай предоставляет трап для всех прибывающих глав государств. Но американская сторона пожаловалась на то, что водитель не разговаривает по-английски и не может понять инструкции безопасности представителей США. Китай предложил предоставить переводчика и посадить его рядом с водителем, но США отказались от такой идеи. «Они настояли на том, что не нуждаются в трапе, который предоставляет аэропорт», — пояснил чиновник газете.