В связи с пожаром в здании украинского телеканала «Интер» задержаны шесть человек

Киевская полиция задержала шесть человек после пожара в здании украинского телеканала «Интер». С таким заявлением выступил начальник главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает «РИА Новости».

По его словам, около 20 человек устроили акцию протеста возле здания телеканала, они подожгли шины. После этого бросили дымовую шашку в фойе здания. На втором этаже началось возгарание. «Предварительная квалификация - это будет «хулиганство» и «умышленное повреждение имущества», - заявил он.

Крищенко уточнил, что на данный момент полиция задержала шестерых участников акции. Сейчас устанавливаются их личности.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Щусева загорелось здание, в котором расположен телеканал «Интер». Поджог был совершен в офисе, где производят информационные программы, уничтожена телевизионная студия. В здании продолжается пожар, на крыше здания находятся сотрудники, которые не смогли эвакуироваться.