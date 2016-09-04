85% французов не хотят видеть Олланда кандидатом в президенты – СМИ

Большинство французских избирателей не хотят, чтобы президент Франсуа Олланд выдвигался кандидатом в президенты, передает «Интерфакс» со ссылкой на радиостанцию RTL.

Согласно результатам опроса, проведенного для издания Le Journal du Dimanche, 85% французов против того, чтобы Олланд был кандидатом в президенты на выборах 2017 г.

За последние шесть месяцев число избирателей, которые хотели бы видеть Олланд среди андидатов на пост президента Франции, сократилось на 5%.