Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вечером 4 сентября провели встречу на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу, сообщает пресс-служба Кремля. «Это хорошо, что у нас есть возможность поговорить и по двусторонним отношениям, и по некоторым проблемам, которые представляют взаимный интерес и которыми мы так настойчиво занимаемся, чтобы их решить. Попробуем немножко поработать. Надеюсь, что силы у Вас ещё остались», - обратился Путин к своей коллеге перед началом встречи . Не беспокойтесь, всё в порядке… В Европе ещё день, поэтому я ещё бодра», - парировала Меркель, указав, что намерена обсудить Украину.

В ходе встречи Путина и Меркель была также затронута тема Сирии. Как указал представитель германского правительства, речь, в частности шла о «катастрофической» гуманитарной ситуации в стране, передает Reuters. Встреча лидеров России и Германии продолжалась около двух часов.