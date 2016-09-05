Китай высказался против размещения американской ПРО в Южной Корее

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжой высказался против размещения в Южной Корее элементов американской противоракетной системы THAAD, сообщает агентство «Синьхуа». «Неправильное урегулирование вопроса не поможет сохранению стратегической стабильности в регионе, но может усугубить существующие разногласия»,— сказал он.

В июле Вашингтон и Сеул договорились о том, что противоракетный комплекс THAAD появится в южнокорейском Сонджу в 2017 г. с целью нейтрализовать угрозы, исходящие от КНДР. Пхеньян в ответ пообещал принять самые жесткие контрмеры.