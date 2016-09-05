Олланд анонсировал скорую встречу в «нормандском формате»

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что встреча глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) пройдет в ближайшие недели. «На Украине мы должны продолжать минский процесс, урегулировать пункты, тормозящие его. Мы договорились провести в ближайшие недели встречу на высшем уровне между Германией, Францией, Россией и Украиной», – написал Олланд у себя в Facebook.

В Кремле не подтвердили эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия еще не определилась с вопросом об участии в саммите «нормандского формата». «Предстоит проделать еще немалую работу перед тем, как окончательно определиться», – отметил Песков.

Президент Франции и канцлер Германии настаивали на проведении встречи в «нормандском формате» на полях саммита G20 в Китае, который проходит с 4 по 5 сентября. Но так как Украина не принимала участия в саммите, было решено провести две двусторонние встречи. Путин обсудил ситуацию в Донбассе по отдельности с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.