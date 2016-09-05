В Сирии произошла серия терактов

В понедельник утром в четырех городах Сирии произошли взрывы. Жертвами терактов стали как минимум 18 человек, еще около 40 получили ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Атакам подверглись правительственные и военные объекты в городах Хомсе, Тартусе, Хасеке и в пригородах Дамаска.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрывы. В стране действуют запрещенные организации «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра».