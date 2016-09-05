Путин пока не принял решение об участии в президентских выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что пока не принял решение об участии в президентских выборах 2018 г. «Я могу либо принять участие в выборах, либо не принимать. Если не буду принимать участия, то тогда будет избран другой глава государства, другой президент России, и тогда уже сами граждане решат, за кого нужно проголосовать», – сказал Путин (стенограмма интервью опубликована на сайте Кремля).

Он добавил, что он и члены его команды должны уже сейчас понимать, каким видеть будущее развитие страны – и политические, и внутриполитические, и экономические процессы. Президент рассказал, что уже сейчас он и правительство работают над стратегией развития экономики (прежде всего экономики, конечно) после 2018 г.

«Как бы ни развивались внутриполитические процессы, мы – и я в этом убежден – должны будем предложить стране наше видение этого развития. А дело будущего президента, будущего правительства - согласиться с этим, не согласиться, скорректировать как‑то либо предложить что‑то совершенно новое», - рассказал президент.

Путин рассказал, каким он видит будущего президента страны: «Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым».