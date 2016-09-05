Путин рассказал, чем заняты его дочери

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Bloomberg (стенограмма опубликована на сайте Кремля), что его дочери занимаются наукой и другими видами деятельности, «весьма благородными и нужными людям».

Он выразил мнение, что он не вправе хотеть чего-то за дочерей, отметив, что они молодые, но все-таки взрослые люди и они сами должны определить свое будущее. «В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они занимаются наукой, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали», – подчеркнул российский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщало, что младшая дочь Путина Катерина носит фамилию Тихонова, руководит проектом «Иннопрактика» при МГУ, возглавляет международный комитет всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла и называет себя супругой Кирилла Шамалова.

В 2011 г. Путин заявил в телеэфире, что его дочь Катерина учится в СПбГУ, специализируется на Востоке, изучает японский язык и историю, напоминает Reuters. Из информации на сайте МГУ агентство сделало вывод, что Тихонова связана с мехматом. Под этой фамилией она с 2011 г. стала соавтором не менее шести научных работ в сфере медицины и космонавтики, а также написала главу в учебнике по математике. Большинство статей написаны в соавторстве с Садовничим. Ректор на запрос Reuters не ответил. МГУ ответил заявлением о том, что Тихонова оказалась талантливым исследователем и неоднократно представляла результаты своих работ на научных семинарах и конференциях. Данными о частной жизни сотрудников МГУ не располагает.