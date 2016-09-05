Вклад России в финансирование WADA оказался вторым по величине после Канады

Вклад России в финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказался вторым по величине после Канады, следует из отчета организации за 2015 г.

Согласно документу, Канада в прошлом году выплатила WADA $1,418 млн, Россия - $339 000, на третьем месте Япония (более $145 000).

Для сравнения: правительство Великобритании перечислило WADA чуть менее $50 000, а, например, Сейшельские острова направили $227.

В отчете поясняется, что у WADA действует долгосрочное соглашение с властями Канады, которое продлевалось в 2012 г. Согласно договору WADA ежегодно получает от правительства Канады 1 млн канадских долларов, еще 0,5 млн платят власти провинции Квебек. Нынешнее соглашение рассчитано до 2021 г.

По договору суммы индексируются ежегодно, в обмен WADA обязано сохранять штаб-квартиру в Монреале, ежеквартально и ежегодно отчитываться о доходах и расходах, а также о результатах работы за год.

Министр спорта Виталий Мутко ранее пригрозил прекратить финансирование WADA, если агентство не возобновит аккредитацию РУСАДА.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 г. обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.