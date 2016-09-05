Путин назвал «полным бредом» заявления об угрозе для Прибалтики со стороны России

Президент России Владимир Путин назвал «бредом» заявления об угрозе для Прибалтики со стороны России. «Послушайте, думаю, что все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики – это полный бред. Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли?» - сказал он в интервью Bloomberg (стенограмма интервью выложена на сайте Кремля).

«Да, мы – крупнейшая ядерная держава. Но вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли?» - заявил Путин.

По его словам, Россия проводила и намерена проводить «абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество».