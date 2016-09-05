Решение ЕС о продлении индивидуальных санкций к России ожидается 15 сентября – «РИА Новости»

Евросоюз 15 сентября примет окончательное решение по индивидуальным санкциям в отношении граждан и юридических лиц России и Украины, регулярно продлеваемым на полгода. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в ЕС.

По его словам, решение будет формально одобрено Coreper (комитетом постпредов) на этой неделе без обсуждения, затем будет проведена письменная процедура. Она предполагает согласование решения странами - членами ЕС без личного обсуждения.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о техническом продлении. «Не будет ни изменений в списке, ни обсуждения», - подчеркнул он.

Евросоюз 17 марта 2014 г. принял пакет индивидуальных санкций, направленных на «противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины». С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода.