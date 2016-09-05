Обама назвал продуктивными переговоры с Путиным о прекращении огня в Сирии

Президент США Барак Обама считает, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по установлению режима перемирия в Сирии были продуктивными. «Мы провели продуктивные переговоры о том, как будет выглядеть реальный режим прекращения огня, что позволит нам – РФ и США – сфокусироваться на общих врагах, таких как ИГ и «Ан-Нусра». Но учитывая пробел в доверии, который существует, это были серьезные переговоры, и пока нам не удалось сблизить позиции так, чтобы соглашение заработало», – заявил Обама. По его словам, дальше переговоры продолжатся на уровне глав МИДов.

Путин и Обама встретились сегодня на полях саммита G20 в Китае. Переговоры длились более часа, президенты обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, встреча прошла хорошо.