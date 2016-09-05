Международная комиссия по расследованию крушения Boeing 777 представит итоговый отчет 28 сентября

Международная комиссия по расследованию катастрофы малазийского Boeing MH-17 в июле 2014 г. 28 сентября представит отчет о типе и месте запуска ракеты, сбившей самолет, сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

«В первую очередь будет опубликован не отчет, а предоставлена [информация] родственникам, первым, кто должен получить информацию о месте и оружии», - сказал Зубко агентству «Интерфакс-Украина». Зубко отметил, что отчет будет представлен родственникам жертв авиакатастрофы 28 сентября, после чего будет опубликован.

По его словам, речь не идет о публикации окончательного отчета по уголовному расследованию этой трагедии.

Самолет МН17 «Малазийских авиалиний» разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины при не выясненных пока обстоятельствах, погибли все находящиеся на борту 298 человек. Все участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

Расследование катастрофы ведет совместная следственная группа 12 стран - Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии и Малайзии, Великобритании, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Индонезии и США. В числе экспертов специалисты в области металлов и красок, систем вооружения, взрывчатых веществ и баллистики.

Голландский совет безопасности 13 октября 2015 г. представил итоги расследования авиакатастрофы. В докладе отмечается, что крушение авиалайнера было вызвано взрывом у левого борта боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, пущенной из системы «Бук».