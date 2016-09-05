Обама назвал главное условие отмены санкций против России

США не отменят санкции против России до тех пор, пока минские договоренности не будут реализованы в полном объеме, заявил президент США Барак Обама после встречи с президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Ханчжоу. Слова Обамы передало CNN.

«Мы также говорили об Украине. Существуют минские договоренности, ставшие итогом переговоров России, Украины, Франции и Германии. Но они не соблюдаются. И я дал ясно понять, что до тех пор, пока они (минские договоренности) не будут выполнены, США не отменят санкции», - сказал президент США.

Обама призвал стороны в ближайшие недели ускорить работу над соглашением относительно выполнения минских договоренностей.