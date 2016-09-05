Путин: Работа на G20 отражала интересы всех стран, включая Россию

Работа во время G20 была серьезной и содержательной и отражала интересы всех стран «двадцатки», включая Россию. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин. «В этом году по предложению китайской стороны мы сосредоточились на ключевых вопросах сегодняшнего дня», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Российский президент подчеркнул, что старые инструменты в экономике эффекта не дают, поэтому лидеры G20 обсуждали, в первую очередь, инновационное развитие. «Ясно, что вчерашние инструменты, в общем, они, надеюсь, не заржавели окончательно, но тем не менее эффекта не дают, имею в виду инвестиции, которые сдержаны, имею в виду торговлю, которая не растет, и некоторые другие компоненты», - объяснил он.

Путин также указал на важность того, что в ходе встречи была внятно зафиксирована необходимость «обмена информации, передачи информации».