Путин заявил, что не видит смысла обсуждать санкции с Обамой

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Бараком Обамой затрагивалась тема санкций, но он не видит особого смысла в таком обсуждении. «Санкционная тематика затрагивалась, но вскользь, ничего подробно мы не обсуждали, но я не вижу смысла обсуждать какие-то вопросы подобного рода. Это не наша инициатива была вводить вот эти ограничения. Думаю, что, видимо, дело будущего – обсуждать эти вопросы, если мы когда-нибудь до обсуждения дойдем», – заявил Путин. Он выразил надежду на то, что когда-нибудь произойдет «полноформатная нормализация отношений» с США.

Ранее Обама заявил, что США отменят санкции в отношении России только в случае реализации минских соглашений. Он призвал стороны в ближайшие недели ускорить работу над соглашением относительно выполнения минских договоренностей.

Президенты России и США встретились сегодня на полях саммита G20. Переговоры длились более часа, Обама и Путин обсуждали ситуацию в Сирии и на Украине. Лидеры двух стран оценили состоявшуюся беседу как плодотворную, открытую и честную.