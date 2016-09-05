Путин почтит память Каримова в Узбекистане после саммита G20

Президент России Владимир Путин рассчитывает посетить Узбекистан, чтобы почтить память скончавшегося в пятницу президента этой страны Ислама Каримова. «У нас очень добрые отношения, он ко мне очень по-доброму относился. Он был постарше, как вы знаете, и всегда по имени обращался [ко мне], когда мы были с ним наедине», - заявил Путин во время пресс-конференции в Ханьчжоу (Китай) по итогам саммита G20.

Путин выразил уверенность, что все, что было сделано Каримовым для развития связей с Россией, «будет сохранено и будет развиваться дальше». «Я думаю, еще предстоит оценить все, что он сделал для страны. Он сохранил стабильность в стране, сохранил поступательное развитие. Новые люди придут и будут решать, что делать дальше. Я очень надеюсь, что они сохранят стабильность, это очень важно для Узбекистана», - заявил Путин.

На похоронах Каримова в субботу, 3 сентября, Россию представлял премьер Дмитрий Медведев, а из числа глав государств прибыли президенты Туркменистана, Таджикистана и Афганистана. Узбекские СМИ писали, что Путин приедет в Самарканд, где похоронен Каримов, 6 сентября. Визит будет частным.