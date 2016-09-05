Докладчик Европарламента рекомендовал безвизовый режим для Украины

Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел сегодня, 5 сентября, заслушал отчет о либерализации визового режима с Украиной и предложил утвердить предложение о внесении Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим. «Украина достигла необходимого прогресса и выполнила все необходимые критерии», - сказала болгарский евродепутат Мария Габриэль (Европейская народная партия) в своем докладе по Украине.

Одобрение комитета ассамблеи по гражданским свободам - лишь один из этапов процесса предоставления безвизового режима стране вне ЕС. За ним последует возможное одобрение отмены визового режима Европарламентом. В декабре 2015 г. Еврокомиссия уже высказывала мнение, что Украина выполнила все условия для либерализации визового режима с ЕС.

Докладчица приветствовала тот факт, что диалог по либерализации визового режима оказался эффективным инструментом для продвижения реформ, особенно в сфере судопроизводства и внутренних дел. Габриэль напомнила, что в Украине были созданы три ключевых института для борьбы с коррупцией.

Докладчица подчеркнула, что уже сейчас отказ в выдаче виз гражданам Украины в консульствах стран ЕС составляет менее 2%, а от наплыва через Украину нелегальных мигрантов из третьих стран Евросоюз защищает соглашение о реадмиссии, подписанное Киевом и Брюсселем в ноябре 2007 г.

По мнению евродепутата, отмена виз для тех украинцев, которые имеют биометрические паспорта, станет «конкретным достижением и результатом преданности украинских граждан миру, стабильности и европейскому пути реформ их страны». В то же время она подчеркнула, что Украина должна продолжать начатые реформы и отвечать необходимым критериям после предоставления безвизового режима.

Кроме того, 5 сентября были заслушаны и проголосованы доклады по Грузии и Косову, а голосование относительно Украины состоится во время третьего рассмотрения вопроса. Оно возможно в конце сентября или в середине октября.

7 июля Комитет по иностранным делам Европейского парламента проголосовал за то, чтобы рекомендовать Европарламенту как можно скорее отменить визовые требования для граждан Украины, Грузии и Косова для краткосрочных путешествий в Шенгенскую зону.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что процедура одобрения либерализации визового режима займет несколько месяцев. Вопрос отмены краткосрочных виз должны рассмотреть на заседании парламентского комитета, после этого - принять на пленарном заседании Европарламента, и, в завершение, должно состояться его одобрение Советом ЕС (странами-членами).