«Левада-центр» включен Минюстом в список иностранных агентов

«Левада-центр» включен Минюстом в список НКО - иностранных агентов с 5 сентября. В реестр НКО-иноагентов на сайте Министерства юстиции, датированный 2 сентября, «Левада-центр» еще не включен.

«Автономная некоммерческая организация «Аналитический Центр Юрия Левады» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, - сообщил сайт Минюста. - Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки».