Суд отменил решение об аресте имущества жены Дода

Мосгорсуд в понедельник отменил арест имущества супруги и отца экс-гендиректора «Русгидро» Евгения Дода, обвиняемого в крупной растрате средств организации. Об этом сообщает в понедельник, 5 сентября, «Интерфакс».

«Решение Басманного суда отменить, дело отправить на новое рассмотрение», - огласила решение судья.

Со своей стороны следователь просил отложить заседание. «В связи с представленными адвокатом документами мы бы хотели проверить представленную информацию», - сказал он.

С учетом отклонения ходатайства об отложении заседания следователь настаивал на законности ареста имущества отца Дода. «Из полученных сведений следствие полагает, что имущество Вячеслава Дода фактически принадлежит его сыну», - сказал он.

В суде представитель отца Дода адвокат Руслан Якубов просил снять арест с квартир, машиномест, земельного участка и домов, принадлежащих Доду.

Якубов также подчеркнул, что арестованное имущество было приобретено Додом ещё до того, как его сын занял пост гендиректора «Русгидро», а часть имущества вообще была получена по наследству.

Басманный суд Москвы 14 июля санкционировал арест имущества экс-гендиректора «Русгидро» Дода и его родственников.