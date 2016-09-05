«Левада-центр» обжалует решение о внесении в реестр иностранных агентов

«Левада-центр» опротестует решение Минюста о внесении организации в реестр «иностранных агентов», в том числе в судебных инстанциях, однако шансов на отмену решения мало, и фактически это означает ликвидацию, заявил «РИА Новости» директор центра Лев Гудков.

"Мы попробуем опротестовать это, готовим сейчас возражения, поскольку только-только получили акт о проверке, которая проходила у нас в августе. Попробуем, но шансов мало, и реально это означает уничтожение нашей исследовательской организации. Потому что с таким ярлыком проводить социологические опросы невозможно", - сообщил Гудков.

Он отметил, что «Левада-центр» намерен представить свои возражения в Минюст, если это не даст результатов, решение о включении в реестр будет, вероятно, обжаловано в суде. «Вначале меня вызывают в Минюст для подписания этих документов, там попробуем представить свои возражения, а дальше, наверное, в суде. Сейчас наши юристы изучают это, попробуем обратиться в суд», - добавил директор «Левады».

Он подтвердил, что организация постарается пройти все инстанции – «если хватит времени».

Если решение Минюста не будет отменено, организация будет ликвидирована, сказал Гудков.

"Ликвидируется организация, а как вы себя представляете, мы можем работать с таким ярлыком, если нам перекрыты все возможности зарабатывания денег? Раньше мы существовали за счет выполнения коммерческих заказов, в том числе от иностранных концернов, проводя маркетинговые исследования и соответственно перераспределяя полученную прибыль уже на собственные исследования. И если это сейчас становится невозможно, то на что проводить опросы, помимо ярлыка «иностранного агента»?" - добавил директор «Левады».