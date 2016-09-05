Третий мощный взрыв за сутки прогремел в Кабуле

Еще один мощный взрыв произошел в понедельник вечером в афганской столице близ штаб-квартиры МВД страны, передают западные СМИ. Данных о жертвах пока не поступало. По информации с места событий, после взрыва в районе отключилось электричество.

Ранее в понедельник в Кабуле прогремело два взрыва, в результате которых 24 человека, в том числе силовики, погибли, 91 получил ранения. Эти два взрыва, устроенные террористами-смертниками, произошли в час пик возле министерства обороны Афганистана.