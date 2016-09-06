В учениях «Кавказ-2016» задействованы ЗРК С-300 и С-400

На аэродромы Южного военного округа, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» перебазированы боевые расчеты зенитных ракетных, а также радиотехнических войск, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Планом учения предусмотрены пуски ракет по воздушным целям, имитирующим весь спектр средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей. В них примут участие ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

На оперативных аэродромах находятся экипажи самолетов Су-27. Они готовы в течение двух минут вылететь по команде дежурных сил для обнаружения воздушных целей и «применения средств авиационного вооружения в целях недопущения пересечения условной границы воздушного пространства».

Контролировать воздушное пространство от нулевых высот до нескольких десятков километров будут радиолокационные станции «Небо», «Каста», «Десна», «Гамма» и «Оборона».

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» с участием около 12 500 военнослужащих проходят с 5 по 10 сентября на полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.