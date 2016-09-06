Президент Филиппин сожалеет о высказывании в адрес Обамы

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что сожалеет о непристойных комментариях в отношении президента США Барака Обамы, из-за которых Белый дом отменил встречу двух глав государств, пишет CNN.

Дутерте, назвавший Обаму «сукиным сыном» в понедельник, выразил сожаление, что его грубый ответ на определенные вопросы репортера «вызвал беспокойство» и «был истрактован как личный выпад в отношении американского президента», сообщает AP.

«Мы рассчитываем на сглаживание противоречий, вытекающих из национальных приоритетов и представлений», - говорится в заявлении президента Филиппин, выпущенном во вторник.

Представители Белого дома ранее заявили о намерениях Обамы поднять вопрос о внесудебных казнях на встрече с Дутерте. «Что он о себе возомнил? Я не американская марионетка. Я президент суверенной страны, и я не подотчетен никому, кроме филиппинского народа», - заявил Дутерте, после чего обозвал американского президента «сукиным сыном».

Обама в свою очередь назвал Дутерте «ярким парнем» и поручил своей команде рассмотреть необходимость переговоров с филиппинскими коллегами в рамках саммита США - АСЕАН в Лаосе, сообщает AP. Позже Белый дом сообщил, что встреча с Дутерте отменена.