Путин почтил память Ислама Каримова вместе с премьером Узбекистана

Президент России Владимир Путин почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиеевым.

Прибыв в Самарканд, Путин направился на кладбище, где 3 сентября похоронили Каримова. Преклонив колено перед могилой Каримова, Путин возложил букет из красных роз.

На похоронах Каримова в субботу, 3 сентября, Россию представлял премьер Дмитрий Медведев, а из числа глав государств прибыли президенты Туркменистана, Таджикистана и Афганистана.

О том, что Каримов умер, официально власти Узбекистана сообщили в пятницу 2 сентября. Президент республики вечером 27 августа перенес инсульт. В обнародованном медицинском заключении говорится о том, что его лечением занимались нейрохирурги, кардиологи и реаниматологи ведущих зарубежных клиник России, Германии, Финляндии. Интенсивная терапия не дала результатов. Состояние здоровья Каримова постепенно ухудшалось - прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов. 2 сентября в 20.15 по местному времени наступила остановка сердечной деятельности. В 20.55 врачи констатировали биологическую смерть, уточняется в заключении. Не приходя в сознание, Каримов умер.