Фигурантов дела «Т плюс» планируют этапировать в Коми 6 сентября

Гендиректора энергохолдинга «Т плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, задержанных по делу о даче крупных взяток, планируется этапировать в Коми вечером во вторник, 6 сентября, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Предполагается, что Вайнзихер и Ольховик будут сегодня вечером доставлены в Коми, где и расследуется уголовное дело о даче крупных взяток прежнему руководству республики за установление выгодных для энергокомпании тарифов», - сказал собеседник агентства.

По его данным, ходатайство следствия об аресте Вайнзихера и Ольховика суд Коми рассмотрит в среду, 7 сентября.

СКР задержал по делу о взяточничестве в Республике Коми и намерен просить суд об аресте двоих руководителей энергетической компании «Т плюс».

«Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик (в настоящее время управляющий директор группы компаний "Ренова»), Борис Вайнзихер (в настоящее время генеральный директор ПАО «Т плюс»), являвшиеся руководителями ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 г., и другие пока неустановленные лица", - сказал Маркин.

По его словам, к настоящему времени задержаны Ольховик и Вайнзихер. «Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал представитель СКР.