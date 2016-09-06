Опрос: 50% россиян не интересуются выборами в Госдуму

Предстоящими выборами в Госдуму интересуются только 46% россиян против 60% в 2011 г., свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Каждый второй (50%) не проявляет интереса к парламентским выборам. 6% опрошенных затруднились с ответом.

Участвовать в голосовании из чувства гражданского долга намерены 36%. Пойдут на выборы для того, чтобы выразить свою политическую позицию, 15%. Еще 10% респондентов ответили, что в кругу близких им людей принято ходить на выборы. Столько же будут голосовать, потому что это «почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны». 14% респондентов ходят на выборы «по привычке». Каждый десятый стремится помочь своей партии попасть в Госдуму или увеличить число мест (9%). Помешать партии, которой не доверяют, хотят 7% опрошенных.

Точно голосовать будут 20% респондентов, 28% – «скорее всего», еще 20% пока не определились, 28% не собираются участвовать в голосовании. За ходом предвыборной кампании следит около половины россиян. Совсем не следят за происходящим 43% респондентов.

Опрос проводился 26-29 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.