Минтруд хочет дополнительно поощрять женщин, родивших двух детей до 30 лет

Минтруд России рассматривает возможность дополнительных мер по стимулированию рождения двух детей женщинами в возрасте до 30 лет, сообщил на полях прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума глава министерства Максим Топилин.

«Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей - не просто как материальный капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет», - сказал Топилин, отметив, что «самая большая проблема сейчас - что у нас увеличивается возраст рождения первого ребенка».

При этом он отметил, что «это не означает, что плохо, когда женщина рожает после 30», отметив, что с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего-четвертого ребенка лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет.