США сняли с Рособоронэкспорта санкции по контрактам на обслуживание Ми-17 в Афганистане

США отменили санкции в отношении «Рособоронэкспорта» по контрактам на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Об этом заявил «РИА Новости» в кулуарах открывшегося во вторник, 6 сентября, международного военно-технического форума «Армия-2016» заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.

При этом, по его словам, санкции, которые были наложены 2 сентября 2015 г., были сняты еще 24 ноября того же года. Гореславский добавил, что «решение принято на два года, но при необходимости может быть продлено американской стороной».

США ввели ограничительные меры в отношении Рособоронэкспорта 2 сентября 2015 г. по подозрению в нарушении американского закона «О нераспространении в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи». Санкции запрещают правительственным агентствам США заключать какие-либо контракты с российской компанией.