Франция начала развертывание в Ираке артиллерии

Франция начала процесс развертывания на территории Ирака своей артиллерии, которая будет в распоряжении иракской армии. Об этом заявил во вторник, 6 сентября, министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«ИГ (запрещенная в России и ряде стран радикальная террористическая группировка) отступает по всем фронтам под давлением местных войск, поддерживаемых международной коалицией», - приводит слова Ле Дриана агентство Reuters.

В конце июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж предоставит армии Ирака артиллерию для проведения операций против ИГ, напоминает «РИА Новости».

Свои заявления французский президент сделал после экстренного заседания совбеза в Париже - уже четвертого после теракта в Ницце. 14 июля гражданин Франции тунисского происхождения Мохамед Бухлель наехал на грузовике на толпу, собравшуюся на Английской набережной в Ницце, чтобы посмотреть салют в честь Дня взятия Бастилии. В результате теракта погибли 84 человека. Полиция застрелила водителя машины.

«В рамках этого отвоевания мы решили поддержать иракские силы этой осенью с целью взять Мосул… В этот самый момент артиллерия размещается у линии фронта, чтобы оказывать точную поддержку иракцам и нашей боевой группе, которая готовится к выходу в море», - сказал министр.