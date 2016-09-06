Минюст объяснил, откуда «Левада-центр» получал деньги

Министерство юстиции России сегодня уточнило, за что накануне включило Аналитический центр Юрия Левады в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Проверкой установлено, что Аналитический центр Юрия Левады получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США», - цитирует ТАСС сообщение министерства. Кроме того, Минюст назвал порядка десяти других источников финансирования «Левада-центра» из-за рубежа, среди которых Gallup (США), Колумбийский университет и Университет Джорджа Вашингтона.

5 сентября Минюст признал автономную некоммерческую организацию «Аналитический центр Юрия Левады» иностранным агентом. Директор «Левада-центра» Лев Гудков в разговоре вчера сообщил телеканалу «Дождь», что центр может прекратить свою работу, если решение министерства юстиции не удастся обжаловать. По словам Гудкова, поступления средств из-за рубежа были не грантами, а оплатой за коммерческие исследования.