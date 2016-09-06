Четверо причастных к организации взрыва в Бишкеке объявлены в розыск

Четыре члена международной террористической организации «Исламское движение Туркистана в Сирии» объявлены в розыск. Об этом сообщил «РИА Новости» во вторник, 6 сентября, представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ).

Они обвиняются в причастности к организации террористической атаки на посольство Китая в Бишкеке.

30 августа на территории здания посольства КНР в Бишкеке прогремел взрыв. Теракт совершил боевик-смертник – член МТО «Исламское движение восточного Туркестана» (ИДВТ) в Сирии, уйгур, имевший паспорт гражданина Таджикистана на имя Халилова Зоира.

Во время взрыва погиб террорист-смертник, пострадали трое сотрудников службы охраны — граждане Киргизии. Никто из китайских дипломатов не пострадал.