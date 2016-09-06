Чалый предложил кандидатуру Алтабаевой на пост севастопольского спикера

Бывший спикер парламента Севастополя Алексей Чалый предложил кандидатуру Екатерины Алтабаевой на пост спикера законодательного собрания города. «Я хочу предложить на должность спикера законодательного собрания Севастополя Алтабаеву Екатерину Борисовну», - сказал Чалый.

Алтабаева с марта временно исполняет обязанности спикера заксобрания города. Голосование по этому вопросу должно состояться в ближайшие минуты.

Ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил депутатам законодательного собрания города вернуть на должность спикера Алексея Чалого или утвердить на этом посту нынешнюю исполняющую обязанности спикера заксобрания Екатерину Алтабаеву.

Чалый в конце 2015 г. заявил о намерении уйти в отставку с должности главы заксобрания и посоветовал тогдашнему руководителю правительства города Сергею Меняйло последовать его примеру и готовиться к прямым выборам губернатора. Парламент Севастополя в марте 2016 г. утвердил отставку Чалого. Позже и. о. спикера назначили Алтабаеву.

Советник Чалого Алексей Филимонов сообщил «Интерфаксу», что севастопольские парламентарии приняли предложение врио губернатора к сведению, вопрос о спикере ЗС может быть рассмотрен после каникул в законодательном органе власти Севастополя.

Президент Владимир Путин 28 июля уволил прежнего губернатора Севастополя Сергея Меняйло и назначил его своим полпредом в Сибирском федеральном округе. Врио губернатора Севастополя стал Дмитрий Овсянников, который с декабря 2015 г. работал заместителем министра промышленности и торговли.