Обе стороны ответственны за неполный отвод тяжелого оружия в Донбассе – миссия ОБСЕ

Украинские военные и самопровозглашенные ДНР/ЛНР не полностью отвели запрещенное минскими соглашениями вооружение от линии соприкосновения в Донбассе и вина за это лежит на обеих сторонах конфликта, заявила специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в своем официальном Facebook.

«Причиной неполного отвода запрещенного вооружения из зоны безопасности и за пределы линий отвода может быть только отказ лидеров обеих сторон выполнять обязательства, которые они добровольно взяли на себя, подписав минский комплекс мер и дополнение к нему. Стороны договорились об отводе, и, как зафиксировано в ежедневных отчетах СММ, они не смогли этого сделать», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что миссии была отведена роль в осуществлении верификации отвода вооружений и СММ выполняла поставленную задачу до той степени, пока проводился отвод. "Если и когда стороны завершат этот процесс, СММ готова также провести верификацию", - подчеркнули в миссии.

В СММ отметили, что данное заявление распространено в ответ на комментарий «одного из руководителей так называемой ДНР». В миссии напомнили, что во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обвинил украинских военных в том, что те продолжают концентрировать силы и средства на отдельных участках линии соприкосновения, в частности танки и минометы.

В мерах по выполнению минских соглашений, согласованных в феврале 2015 г., прописан отвод от линии соприкосновения всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» (»Точка У»).