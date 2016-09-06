Медведев: Экономика позволит вернуться к индексации пенсий в 2017 году

В России есть все возможности для того, чтобы в 2017 г. вернуться к прежнему режиму индексации пенсий, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Крайне важно, чтобы в следующем году мы вернулись в обычный, привычный режим индексации. Для этого у нас сейчас есть все возможности экономические. Инфляция это позволяет», - заявил Медведев во вторник на встрече с представителями партии «Единая Россия» и экспертного сообщества. По его словам, «такие решения придется принимать новому составу Государственной думы».

В августе правительство решило заменить вторую индексацию пенсий в 2016 г. единовременной выплатой. Об этом Медведев объявил на совещании по вопросу о доиндексации пенсий, сославшись на дефицит бюджета, который при цене ниже $40 за баррель может превысить 3%. Пенсионеры получат 5000 руб. в январе 2017 г., сказал он: это потребует из бюджета 200 млрд руб.

Медведев тогда же пообещал, что индексация пенсий в 2017 г. пройдет по закону, т. е. на уровень фактической инфляции. Как ожидается, она составит 6%. Это потребует более 270 млрд руб., заметил премьер.

С 1 февраля 2016 г. пенсии для неработающих пенсионеров в России были проиндексированы на 4%. Депутаты и соцблок правительства настаивали на доиндексации до уровня фактической инфляции 2015 г., которая составила 12,9%.