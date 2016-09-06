Армия Турции понесла первые потери в Сирии

Два бойца армии Турции погибли на севере Сирии в результате атаки, проведенной террористами из группировки ИГ (запрещена в России), сообщило во вторник турецкое телевидение со ссылкой на заявление военного командования. Еще пять военнослужащих получили ранения.

По данным турецкой стороны, террористы обстреляли два танка из ракетного комплекса, в результате чего и погибли военные.

Это первый случай гибели от рук террористов из ИГ бойцов турецкой армии за время стартовавшей около двух недель назад контртеррористической операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. В конце минувшей недели Турция открыла новый фронт против ИГ в приграничном районе близ турецкого населенного пункта Килис. Поводом послужил обстрел Килиса с территории Сирии, подконтрольной ИГ.