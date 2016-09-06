США расширили российский санкционный список

Власти США снова расширили список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Об этом свидетельствует уведомление Бюро промышленности и безопасности минторга США, предназначенное для публикации в правительственном вестнике Federal Register и уже размещенное сегодня для ознакомления на сайте этого издания. Напечатано оно должно быть в среду 7 сентября.

Из документа следует, что санкционный список расширяется на 81 пункт. В это число вошли 51 компания, подконтрольная «Газпрому», 18 строительных, транспортных и оборонных компаний, работающих в Крыму. Это прежде всего организации, связанные с Керченским мостом, – от петербургского института «Гипростроймост», разрабатывавшего его проект, и ФАУ «Главгосэкспертиза России», этот проект оценивавшего, до генподрядчика проекта «СГМ-мост» («дочка» «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга) и «Мостотреста», нанятого в качестве подрядчика.