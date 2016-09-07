Минюст проводит проверку «Мемориала»

Внеплановая проверка Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» началась 5 сентября, сообщается на странице организации в Facebook. Минюст проводит ее по поручению Генпрокуратуры «на предмет «выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности Организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента…», - отмечается в заявлении.

По запросу Минюста общество предоставило для проверки документы за 4 года: протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские выписки. Общий объем выданной документации составил 31250 листов. Результаты проверки ожидаются не позднее 30 сентября.