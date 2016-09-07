В дагестанском Избербаше силовики ищут главаря банды

Частный жилой дом был заблокирован в дагестанском селе Избербаш сотрудниками федеральных сил в связи с возможным нахождением там активных участников местного банд подполья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Утром в среду в Избербаше блокирован частный дом, в котором предположительно может находится главарь банд группы с его подельниками», - сказал собеседник агентства. Участники этой группы могут быть причастны к нападению на наряд ДПС в августе этого года, когда были убиты двое его сотрудников.

Сейчас район оцеплен. Введен режим КТО, передает ТАСС.