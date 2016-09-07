В Махачкале ликвидированы трое боевиков

Боевики, которые оказали сопротивление сотрудникам силовых структур в ходе спецоперации в Кировском районе Махачкалы, ликвидированы, сообщили «Интерфаксу» в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, уничтожено от двух до трех участников бандподполья. В настоящее время продолжается осмотр места столкновения», - сказал источник «Интерфаксу».

По словам собеседника агентства, боевики забаррикадировались в доме по улице Рахматуллаева и оказывали ожесточенное вооруженное сопротивление. Дом был блокирован, а в районе был режим КТО.

Источник отметил, что в настоящее время личности уничтоженных боевиков устанавливаются.