ФСБ задержала двух украинцев за попытку незаконно попасть в Крым

Российские пограничники 3 сентября задержали двух украинцев, которые пытались незаконно проникнуть в Крым, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ.

В субботу в районе МАПП «Армянск» был задержан 30-летний гражданин Украины при попытке попасть на полуостров вне пункта пропуска.

По данным сотрудников ФСБ, житель Киева за два часа до задержания из-за отсутствия необходимых документов на груз не смог в пункте пропуска «Армянск» на автомобиле пересечь границу. Через некоторое время украинец попытался незаконно пересечь границу.

Другого нарушителя – 27-летнего гражданина Украины – пограничники задержали в районе пропускного пункта «Джанкой». Второй мужчина решился на незаконные действия из-за потерянных ранее документов, удостоверяющих личность.

Обоих мужчин привлекли к административной ответственности, добавили в ведомстве.